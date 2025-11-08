Festival Résurgence IX Lecture musicale « Une histoire humaine racontée par un arbre »par Hélène Pierron et Hady Mouallem Mayrinhac-Lentour

Mayrinhac-Lentour Lot

Début : 2025-11-08 16:30:00

fin : 2025-11-08 17:45:00

2025-11-08

Dans cette aventure littéraire et musicale, c’est la voix du bois qui s’exprime celle d’une graine qui devient arbre, planche, barque, déchet et enfin violon

Cette voix poétique fait vivre des personnages forts en humanité Zohra, une vieille pêcheuse ; des migrants anonymes que le désespoir a jeté sur les eaux de la Méditerranée au péril de leur vie ; un prisonnier milanais qui veut saisir l’occasion de se racheter.

Une proposition de l’association Les livres nous parlent d’après le livre Le chant du bois de Marie Boulic (éditions Thierry Magnier, 2023)

La lecture d’Hélène Pierron en présente des extraits, que le violon de Hady Mouallem

accompagne de son propre chant, intuitif et sensible

Pour adultes et adolescents, sur réservation .

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

In this literary and musical adventure, it is the voice of wood that expresses itself: that of a seed that becomes a tree, a plank, a boat, waste and finally a violin

This poetic voice brings to life characters with a strong sense of humanity: Zohra, an elderly fisherwoman; anonymous migrants whose despair has thrown them onto the waters of the Mediterranean, risking their lives; a Milanese prisoner who wants to seize the opportunity to redeem himself.

A proposal by the association Les livres nous parlent, based on the book Le chant du bois by Marie Boulic (éditions Thierry Magnier, 2023)

German :

In diesem literarischen und musikalischen Abenteuer kommt die Stimme des Holzes zum Ausdruck: die Stimme eines Samens, der zu einem Baum, einem Brett, einem Boot, einem Abfallprodukt und schließlich zu einer Geige wird

Diese poetische Stimme erweckt menschliche Charaktere zum Leben: Zohra, eine alte Fischerin; anonyme Migranten, die aus Verzweiflung auf die Gewässer des Mittelmeers geworfen wurden und ihr Leben riskierten; ein Mailänder Gefangener, der die Gelegenheit zur Wiedergutmachung nutzen will.

Ein Vorschlag des Vereins Les livres nous parlent nach dem Buch Le chant du bois von Marie Boulic (éditions Thierry Magnier, 2023)

Italiano :

In questa avventura letteraria e musicale, è la voce del legno a esprimersi: quella di un seme che diventa albero, tavola, barca, rifiuto e infine violino

Questa voce poetica dà vita a personaggi con un forte senso di umanità: Zohra, un’anziana pescatrice; anonimi migranti la cui disperazione li ha gettati sulle acque del Mediterraneo, rischiando la vita; un detenuto milanese che vuole cogliere l’opportunità di riscattarsi.

Una proposta dell’associazione Les livres nous parlent, basata sul libro Le chant du bois di Marie Boulic (edito da Thierry Magnier, 2023)

Espanol :

En esta aventura literaria y musical, es la voz de la madera la que se expresa: la de una semilla que se convierte en árbol, en tablón, en barca, en desecho y, finalmente, en violín

Esta voz poética da vida a personajes con un fuerte sentido de la humanidad: Zohra, una vieja pescadora; emigrantes anónimos cuya desesperación les ha arrojado a las aguas del Mediterráneo, arriesgando sus vidas; un preso milanés que quiere aprovechar la oportunidad de redimirse.

Una propuesta de la asociación Les livres nous parlent, basada en el libro Le chant du bois de Marie Boulic (publicado por Thierry Magnier, 2023)

