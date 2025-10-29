Festival Résurgence IX « Les Enfants de la Creuse », rencontre avec Jean-Charles Pitou Saint-Céré

Festival Résurgence IX « Les Enfants de la Creuse », rencontre avec Jean-Charles Pitou Saint-Céré mercredi 29 octobre 2025.

Festival Résurgence IX « Les Enfants de la Creuse », rencontre avec Jean-Charles Pitou

Place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 17:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Pour clôturer l’exposition Les enfants de la Creuse, entre insularité et ruralité, une histoire de colonisation et d’exil , Jean-Charles Pitou, président de Génération brisée, viendra apporter son témoignage et présenter son livre

Pour clôturer l’exposition Les enfants de la Creuse, entre insularité et ruralité, une histoire de colonisation et d’exil , Jean-Charles Pitou, président de Génération brisée, viendra apporter son témoignage et présenter son livre. Il sera accompagné d’anciens enfants transplantés de La Réunion.

La soirée se terminera avec une animation musicale de David Louisin, un verre de l’amitié et la vente de spécialités réunionnaises

L’exposition et la rencontre sont une proposition de l’association Le Lieu Commun, dans le cadre de Question d’identités festival .

Place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

To close the exhibition « Les enfants de la Creuse, entre insularité et ruralité, une histoire de colonisation et d?exil » , Jean-Charles Pitou, president of Génération brisée, will give his testimony and present his book « Les enfants de la Creuse, entre insularité et ruralité, une histoire de colonisation et d?exil »

German :

Zum Abschluss der Ausstellung « Les enfants de la Creuse, entre insularité et ruralité, une histoire de colonisation et d’exil » (Die Kinder der Creuse, zwischen Insellage und Ländlichkeit, eine Geschichte der Kolonisierung und des Exils) wird Jean-Charles Pitou, Präsident von Génération brisée, seine Erfahrungen schildern und sein Buch vorstellen

Italiano :

A chiusura della mostra « Les enfants de la Creuse, entre insularité et ruralité, une histoire de colonisation et d’exil » (« I bambini della Creuse, tra insularità e ruralità, una storia di colonizzazione e di esilio »), Jean-Charles Pitou, presidente di Génération brisée, sarà a disposizione per fornire la sua testimonianza personale e presentare il suo libro

Espanol :

Para clausurar la exposición « Les enfants de la Creuse, entre insularité et ruralité, une histoire de colonisation et d’exil » (Los niños de Creuse, entre insularidad y ruralidad, una historia de colonización y exilio), Jean-Charles Pitou, Presidente de Génération brisée, hablará de sus experiencias y presentará su libro

L’événement Festival Résurgence IX « Les Enfants de la Creuse », rencontre avec Jean-Charles Pitou Saint-Céré a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Dordogne