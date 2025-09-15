Festival Résurgence IX Mouvement libre Souillac

Festival Résurgence IX Mouvement libre Souillac lundi 15 septembre 2025.

Festival Résurgence IX Mouvement libre

Beffroi Saint-Martin Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15 18:30:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-09-15 2025-10-07 2025-10-19

Atelier chorégraphique animé par Stéphanie Morier, danseuse, au cœur de l’exposition Éternel refuge

Atelier chorégraphique animé par Stéphanie Morier, danseuse, au cœur de l’exposition Éternel refuge. Un temps suspendu pour se reconnecter à son corps, explorer l’espace et le lien aux autres grâce au mouvement libre et à l’inspiration des œuvres exposées. Proposé en partenariat avec le contrat local de santé de Cauvaldor, dans le cadre de la 36ᵉ édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), sur la thématique Pour notre santé mentale, réparons le lien social . .

Beffroi Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

Choreographic workshop led by dancer Stéphanie Morier, at the heart of the Eternal Refuge exhibition

German :

Choreographischer Workshop unter der Leitung der Tänzerin Stéphanie Morier im Herzen der Ausstellung Éternel refuge (Ewige Zuflucht)

Italiano :

Laboratorio coreografico condotto da Stéphanie Morier, danzatrice, nel cuore della mostra Eternal Refuge

Espanol :

Taller coreográfico dirigido por Stéphanie Morier, bailarina, en el corazón de la exposición Refugio Eterno

L’événement Festival Résurgence IX Mouvement libre Souillac a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Vallée de la Dordogne