Festival Résurgence IX: Projection / Conférence « La tragédie de Gabaudet du 8 juin 1944 »

Place Cap Del Let Vayrac Lot

Début : 2025-10-11 17:00:00

fin : 2025-10-11 20:00:00

2025-10-11

Réalisé par Marc Viguié et Jean-Claude Coustou, le film est le résultat de la collecte de témoignages des événements tragiques survenus le 8 juin 1944 à Gabaudet-Donnadieu, commune d’Issendolus près de Gramat. Donner la parole aux derniers survivants au début des années 2000 n’a pas toujours été facile et la mémoire des horreurs de la guerre est très vive dans les esprits. Mais le devoir de mémoire s’impose plus de 80 ans après les faits, il est indispensable de rappeler ce à quoi les guerres peuvent amener.

Une proposition de l’association Sur les pas de William S. Merwin. .

Place Cap Del Let Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 27 59 59 72

Screening of the film « La tragédie de Gabaudet du 8 juin 1944 », followed by a talk by director Jean-Claude Coustou.

Vorführung des Films « La tragédie de Gabaudet du 8 juin 1944 », gefolgt von einem Vortrag des Regisseurs Jean-Claude Coustou.

Proiezione del film « La tragédie de Gabaudet du 8 juin 1944 », seguita da un intervento del regista Jean-Claude Coustou.

Proyección de la película « La tragédie de Gabaudet du 8 juin 1944 », seguida de una conferencia del director Jean-Claude Coustou.

