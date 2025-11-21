Festival Résurgence IX Projection « Le Havre » de Aki Kaurismäki Biars-sur-Cère

Festival Résurgence IX Projection « Le Havre » de Aki Kaurismäki

Tarif : – – 6 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

2025-11-21

Marcel Marx, ex-écrivain renommé, s’est retiré dans la ville portuaire du Havre et reconverti en cireur de chaussures. Il mène une vie satisfaisante entre le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire

“Le Havre parle d’immigration, de racisme, de solidarité et de résistance de manière presque intemporelle, mais le film trouve un écho dans l’actualité la plus brûlante et la société dans laquelle nous vivons. Comme Chaplin (le film est une référence directe au Kid), Kaurismäki touche à l’universel et nous bouleverse grâce à une histoire simple mais essentielle, et réussit un petit chef-d’œuvre humaniste.” Olivier Père, Directeur général d’ARTE France Cinéma

Réalisé en 2011, La Havre est un film de Aki Kaurismäki avec André Wilms, Kati Outinen,

Jean-Pierre Darroussin

Durée du film 93 minutes, tout public .

94, avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 82 12 00 89

English :

Marcel Marx, a former famous writer, has retired to the port city of Le Havre and is now a shoeshine boy

German :

Marcel Marx, ein ehemaliger berühmter Schriftsteller, hat sich in die Hafenstadt Le Havre zurückgezogen und sich als Schuhputzer verdingt

Italiano :

Marcel Marx, ex scrittore famoso, si è ritirato nella città portuale di Le Havre e ora fa il lustrascarpe

Espanol :

Marcel Marx, antiguo escritor famoso, se ha retirado a la ciudad portuaria de Le Havre y ahora es limpiabotas

