Festival Résurgence IX Racines sans terre le défi invisible des enfants d’immigrés Festival Livresque Souillac

Parvis Saint Éloi Souillac Lot

Conférence d’Andry Andrianjaka sur les défis invisibles rencontrés par les enfants d’immigrés, suivie d’une dédicace de son livre Enfants d’immigrés une incohérence identitaire ? (Éditions Douro)

Conférence d’Andry Andrianjaka sur les défis invisibles rencontrés par les enfants d’immigrés, suivie d’une dédicace de son livre Enfants d’immigrés une incohérence identitaire ? (Éditions Douro). À partir de données statistiques, de publications scientifiques et de témoignages, l’auteur propose une réflexion sur l’intégration et ses effets sur l’identité individuelle et collective. Un temps d’échange au cœur des enjeux de société contemporains. Dans le cadre du Festival Livresque, proposé par l’association Désir de Livres en partenariat avec la Librairie Jaune Citron.

Adolescents et adultes. .

Parvis Saint Éloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 10 23 16 58

English :

Lecture by Andry Andrianjaka on the invisible challenges faced by the children of immigrants, followed by a book signing for his book Enfants d?immigrés une incohérence identitaire? (Éditions Douro)

German :

Vortrag von Andry Andrianjaka über die unsichtbaren Herausforderungen von Migrantenkindern, gefolgt von einer Signierstunde seines Buches Migrantenkinder: Eine identitäre Inkohärenz? (Douro Verlag)

Italiano :

Conferenza di Andry Andrianjaka sulle sfide invisibili dei figli degli immigrati, seguita dalla firma del libro Enfants d’immigrés une incohérence identitaire? (Éditions Douro)

Espanol :

Conferencia de Andry Andrianjaka sobre los retos invisibles a los que se enfrentan los hijos de inmigrantes, seguida de la firma de su libro Enfants d’immigrés une incohérence identitaire (Éditions Douro)

