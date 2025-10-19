Festival Résurgence IX rencontre avec Habiba Djahnine Autoire

Festival Résurgence IX rencontre avec Habiba Djahnine

Autoire

Tarif : – – 10 EUR

2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Elle a notamment écrit Outre-Mort et Fragments de la maison, deux recueils de poèmes évoquant la guerre civile et la reconstruction nécessaire après la violence. Elle est la sœur de Nabila Djahnine, une militante féministe assassinée en 1995 à Tizi-Ouzou, à laquelle Habiba a dédié son long-métrage « Lettre à Ma sœur » .

7, Impasse de Laroque Delprat Autoire 46400 Lot Occitanie

English :

Screening, reading and conversation with Algerian filmmaker and poet Habiba DJAHNINE

Habiba DJAHNINE is the author of Outre-Mort and Fragments de la maison, two collections of poems evoking the civil war and the reconstruction needed after the violence

German :

Filmvorführung, Lesung und Gespräch mit der algerischen Regisseurin und Dichterin Habiba DJAHNINE

Sie schrieb unter anderem Outre-Mort und Fragments de la maison, zwei Gedichtsammlungen, die den Bürgerkrieg und den notwendigen Wiederaufbau nach der Gewalt thematisieren

Italiano :

Proiezione, lettura e conversazione con la regista e poetessa algerina Habiba DJAHNINE

È autrice di Outre-Mort e Fragments de la maison, due raccolte di poesie che evocano la guerra civile e la ricostruzione necessaria dopo la violenza

Espanol :

Proyección, lectura y conversación con la directora y poeta argelina Habiba DJAHNINE

Es autora de Outre-Mort y Fragments de la maison, dos poemarios que evocan la guerra civil y la reconstrucción necesaria tras la violencia

