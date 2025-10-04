Festival Résurgence IX Spectacle » En direct des comités locaux de Libération » Lacave

Festival Résurgence IX Spectacle » En direct des comités locaux de Libération » Lacave samedi 4 octobre 2025.

Festival Résurgence IX Spectacle » En direct des comités locaux de Libération »

Lacave Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Spectacle interprété par Léa Garcia (compagnie Ilot Z’), qui fait revivre les assemblées des comités locaux de Libération en 1945 dans le Lot

Spectacle interprété par Léa Garcia (compagnie Ilot Z’), qui fait revivre les assemblées des comités locaux de Libération en 1945 dans le Lot. À travers une galerie de personnages, le public découvre les enjeux de l’après-guerre, en résonance avec les cahiers de doléances de 1789 et 2019. La représentation est suivie d’un débat et accompagnée d’animations pédagogiques et d’une table ronde avec chercheurs et archivistes .

Lacave 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 03 83

English :

Performed by Léa Garcia (Ilot Z? company), this show brings to life the meetings of local Liberation committees in 1945 in the Lot region

German :

Eine Aufführung von Léa Garcia (compagnie Ilot Z?), die die Versammlungen der lokalen Befreiungskomitees 1945 im Lot wieder aufleben lässt

Italiano :

Interpretato da Léa Garcia (compagnia Ilot Z?), questo spettacolo fa rivivere le riunioni dei comitati di liberazione locali nel 1945 nel dipartimento del Lot

Espanol :

Interpretado por Léa Garcia (compañía Ilot Z?), este espectáculo revive las reuniones de los comités locales de Liberación en 1945 en el departamento de Lot

L’événement Festival Résurgence IX Spectacle » En direct des comités locaux de Libération » Lacave a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée de la Dordogne