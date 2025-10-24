Festival Résurgence IX Spectacle « Maintenant, je n’écris plus qu’en français » de et avec Viktor Kyrylov Saint-Céré

Festival Résurgence IX Spectacle « Maintenant, je n’écris plus qu’en français » de et avec Viktor Kyrylov

18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – 18 EUR

2025-10-24 20:30:00

Viktor, jeune ukrainien de 20 ans, se trouve à Moscou le 24 février 2022 lors de l’invasion russe en Ukraine. Il y vit depuis 3 ans, réalisant son rêve d’enfance intégrer la plus prestigieuse école de théâtre russe. Il fait alors face aux boule- versements provoqués par la guerre. Le rêve d’enfance devient une trahison à son peuple. Maintenant je n’écris plus qu’en français est une histoire ukrainienne. Elle nous plonge dans un conflit qui traverse des siècles de destins mêlés entre deux peuples et met en lumière le rapport qu’ils entretiennent aujourd’hui. Le récit intime et les circonstances politiques et historiques s’entrechoquent la famille et la patrie, la jeunesse et la mort, la haine et l’amour, la trahison et la culpabilité… pour poser une question essentielle pourquoi combat on ?

Sur réservation .

18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

English :

Viktor, a 20-year-old Ukrainian, is in Moscow on February 24, 2022 during the Russian invasion of Ukraine

German :

Viktor, ein 20-jähriger Ukrainer, befindet sich am 24. Februar 2022 während der russischen Invasion in der Ukraine in Moskau

Italiano :

Viktor, ucraino di 20 anni, si trova a Mosca il 24 febbraio 2022 durante l’invasione russa dell’Ucraina

Espanol :

Viktor, un ucraniano de 20 años, se encuentra en Moscú el 24 de febrero de 2022 durante la invasión rusa de Ucrania

