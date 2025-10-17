Festival Résurgence IX Spectacle « Marianne Martin », une pièce de Jade Maignan Souillac

Festival Résurgence IX Spectacle « Marianne Martin », une pièce de Jade Maignan

2 Place Marsalès Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Le spectacle Marianne Martin est une performance qui prend la forme d’un cours d’appropriation culturelle. Il questionne la fabrique du corps national, notre rapport à la liberté, aux valeurs républicaines, et aux cadres étatiques et

artistiques dont nous avons besoin. Avec cette performance à la croisée de l’art, du théâtre et de l’enseignement, Jade Maignan s’attaque, avec humour, aux réflexes nationalistes qui nous rongent.

Marianne Martin, va tenter devant son public d’obtenir la nationalité française qu’elle a remise en jeu. Il va lui falloir démontrer qu’elle s’est appropriée la valeur phare de la République la Liberté ! Armée de sa botte secrète pour l’épreuve, le tableau de La Liberté guidant le peuple, elle est prête à affirmer que toutes les fibres de son être artistique vibrent françaises

A partir de 15 ans, sur réservation. .

2 Place Marsalès Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

The Marianne Martin show is a performance that takes the form of a course in cultural appropriation

German :

Die Aufführung Marianne Martin ist eine Performance, die die Form eines Kurses in kultureller Aneignung annimmt

Italiano :

Marianne Martin è una performance che prende la forma di un corso di appropriazione culturale

Espanol :

Marianne Martin es una performance que adopta la forma de un curso de apropiación cultural

