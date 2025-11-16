Festival Résurgence IX: Spectacle: Match d’improvisation théâtrale Saint-Céré

Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré Lot

Dans une ambiance conviviale, la CLIT (Compagnie Lotoise d’Improvisation Théâtrale) de Saint Céré affrontera l’équipe du Projecteur d’instants de Auch (Gers), dans un match d’improvisation théâtrale sur le thème des migrations. La rencontre sera accompagnée en live par le musicien Ucef Dajoe pour encore plus d’intensité et d’émotions !

Avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

English :

In a friendly atmosphere, the CLIT (Compagnie Lotoise d?Improvisation Théâtrale) from Saint Céré will take on the Projecteur d?instants team from Auch (Gers), in a theatrical improvisation match on the theme of migration

German :

In einer freundlichen Atmosphäre wird die CLIT (Compagnie Lotoise d’Improvisation Théâtrale) aus Saint Céré gegen das Team des Projecteur d’instants aus Auch (Gers) antreten, in einem Improvisationstheater zum Thema Migration

Italiano :

In un’atmosfera amichevole, la CLIT (Compagnie Lotoise d’Improvisation Théâtrale) di Saint Céré affronterà il team Projecteur d’instants di Auch (Gers), in un incontro di improvvisazione teatrale sul tema della migrazione

Espanol :

En un ambiente amistoso, la CLIT (Compagnie Lotoise d’Improvisation Théâtrale) de Saint Céré se enfrentará al equipo Projecteur d’instants de Auch (Gers), en un partido de improvisación teatral sobre el tema de la migración

