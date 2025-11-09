Festival Résurgence IX Table ronde « L’immigration en Cauvaldor, une chance pour qui ? » Animé par Eric Wastiaux Lachapelle-Auzac

Début : 2025-11-09 16:30:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

2025-11-09

Le journaliste Éric Wastiaux présente son enquête journalistique sur l’immigration en milieu rural, avec un focus sur les communes de Cauvaldor

Cette enquête met en valeur le rôle des (ex)immigrés, qui prennent part au débat politique en acceptant des fonctions à responsabilité, notamment dans les

collectivités. Elle traite aussi des difficultés rencontrées par cette immigration

lors de son arrivée et des questions d’intégration

Une table ronde-débat à la suite de la présentation, donnera la possibilité d’entendre des témoignages de personnes qui ont choisi de vivre et de s’investir pour Cauvaldor

Sur réservation .

Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 73 36 93 00

English :

Journalist Éric Wastiaux presents his journalistic investigation into immigration in rural areas, with a focus on the communes of Cauvaldor

This investigation highlights the role of (ex)immigrants, who take part in political debate by accepting positions of responsibility, particularly in the

communities

German :

Der Journalist Eric Wastiaux stellt seine journalistische Untersuchung über die Einwanderung in ländlichen Gebieten mit Schwerpunkt auf den Gemeinden von Cauvaldor vor

Die Untersuchung hebt die Rolle der (ehemaligen) Einwanderer hervor, die sich an der politischen Debatte beteiligen, indem sie verantwortungsvolle Ämter annehmen, insbesondere in den

gemeinden

Italiano :

Il giornalista Éric Wastiaux presenta la sua inchiesta giornalistica sull’immigrazione nelle zone rurali, con particolare attenzione ai comuni di Cauvaldor

L’inchiesta mette in evidenza il ruolo degli (ex) immigrati, che partecipano al dibattito politico accettando posizioni di responsabilità, in particolare presso le autorità locali

autorità locali

Espanol :

El periodista Éric Wastiaux presenta su investigación periodística sobre la inmigración en el medio rural, centrada en los municipios de Cauvaldor

Esta investigación pone de relieve el papel de los (antiguos) inmigrantes, que participan en el debate político aceptando puestos de responsabilidad, sobre todo en las

autoridades locales

