Festival Résurgence IX Table ronde « L’immigration en Cauvaldor, une chance pour qui ? » Animé par Eric Wastiaux Lachapelle-Auzac dimanche 9 novembre 2025.
Lachapelle-Auzac Lot
Début : 2025-11-09 16:30:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
2025-11-09
Le journaliste Éric Wastiaux présente son enquête journalistique sur l’immigration en milieu rural, avec un focus sur les communes de Cauvaldor
Cette enquête met en valeur le rôle des (ex)immigrés, qui prennent part au débat politique en acceptant des fonctions à responsabilité, notamment dans les
collectivités. Elle traite aussi des difficultés rencontrées par cette immigration
lors de son arrivée et des questions d’intégration
Une table ronde-débat à la suite de la présentation, donnera la possibilité d’entendre des témoignages de personnes qui ont choisi de vivre et de s’investir pour Cauvaldor
Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 73 36 93 00
English :
Journalist Éric Wastiaux presents his journalistic investigation into immigration in rural areas, with a focus on the communes of Cauvaldor
This investigation highlights the role of (ex)immigrants, who take part in political debate by accepting positions of responsibility, particularly in the
communities
German :
Der Journalist Eric Wastiaux stellt seine journalistische Untersuchung über die Einwanderung in ländlichen Gebieten mit Schwerpunkt auf den Gemeinden von Cauvaldor vor
Die Untersuchung hebt die Rolle der (ehemaligen) Einwanderer hervor, die sich an der politischen Debatte beteiligen, indem sie verantwortungsvolle Ämter annehmen, insbesondere in den
gemeinden
Italiano :
Il giornalista Éric Wastiaux presenta la sua inchiesta giornalistica sull’immigrazione nelle zone rurali, con particolare attenzione ai comuni di Cauvaldor
L’inchiesta mette in evidenza il ruolo degli (ex) immigrati, che partecipano al dibattito politico accettando posizioni di responsabilità, in particolare presso le autorità locali
autorità locali
Espanol :
El periodista Éric Wastiaux presenta su investigación periodística sobre la inmigración en el medio rural, centrada en los municipios de Cauvaldor
Esta investigación pone de relieve el papel de los (antiguos) inmigrantes, que participan en el debate político aceptando puestos de responsabilidad, sobre todo en las
autoridades locales
