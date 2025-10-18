Festival Résurgence IX Ultima Patagonia la dernière frontière Lacave

Festival Résurgence IX Ultima Patagonia la dernière frontière Lacave samedi 18 octobre 2025.

Festival Résurgence IX Ultima Patagonia la dernière frontière

Lacave Lot

Tarif : 0 – 0 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Depuis 1995, l’association Centre Terre se consacre à l’exploration d’îles désertes en Patagonie chilienne, où affleurent les zones calcaires les plus australes de notre Terre

Depuis 1995, l’association Centre Terre se consacre à l’exploration d’îles désertes en Patagonie chilienne, où affleurent les zones calcaires les plus australes de notre Terre. Tourné pour le compte d’ARTE France, le film Ultima Patagonia de Gilles Santorino retrace les aventures des spéléologues et des scientifiques pendant l’expédition Ultima Patagonia 2023.

Dans le cadre des célébrations du 120e anniversaire de la découverte des Grottes de Lacave, venez participer à une soirée unique autour de l’exploration, de l’aventure et des mondes souterrains. .

Lacave 46200 Lot Occitanie

English :

Since 1995, the Centre Terre association has been exploring deserted islands in Chilean Patagonia, where the southernmost limestone zones on Earth are found

German :

Seit 1995 erforscht die Organisation Centre Terre einsame Inseln im chilenischen Patagonien, wo die südlichsten Kalksteingebiete der Erde an die Oberfläche treten

Italiano :

Dal 1995, l’associazione Centre Terre esplora le isole deserte della Patagonia cilena, dove si trovano le zone calcaree più meridionali della Terra

Espanol :

Desde 1995, la asociación Centre Terre explora las islas desiertas de la Patagonia chilena, donde se encuentran las zonas calizas más australes de la Tierra

L’événement Festival Résurgence IX Ultima Patagonia la dernière frontière Lacave a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Vallée de la Dordogne