Festival Résurgence IX Urbex à La Forge Souillac

Lieu-dit La Forge Souillac Lot

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

L’urbex est une activité qui consiste à explorer des endroits abandonnés, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Son intérêt principal est de permettre à ses adeptes de découvrir l’histoire des lieux et d’apprécier les vestiges d’une

Venez avec votre appareil photo ou votre smartphone et poussez les portes du domaine de la Forge. Accompagnés et guidés par David Roussel et Abel Zaroukian, vous aurez l’occasion de vous initier aux techniques photographiques

et de découvrir un lieu où le temps semble s’être arrêté. Sur réservation .

Lieu-dit La Forge Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

Urbex is the activity of exploring abandoned places, whether in urban or rural settings

German :

Urbex ist eine Aktivität, bei der verlassene Orte in städtischen oder ländlichen Gebieten erkundet werden

Italiano :

Urbex è un’attività che prevede l’esplorazione di siti abbandonati, sia in aree urbane che rurali

Espanol :

Urbex es una actividad que consiste en explorar lugares abandonados, ya sea en zonas urbanas o rurales

