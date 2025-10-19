Festival Résurgence IX Visite avec la commissaire et les artistes Souillac

Festival Résurgence IX Visite avec la commissaire et les artistes

Gratuit

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Une visite commentée de l’exposition avec Valentine Boé, commissaire de l’exposition, accompagnée des artistes du territoire Alyssia Banon et Charlotte Clauzel, présentes dans l’exposition. Une occasion privilégiée de découvrir les œuvres sous un autre angle, à travers les regards croisés de la conception et de la création. .

6 Place Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie

A guided tour of the exhibition with Valentine Boé, exhibition curator, accompanied by local artists Alyssia Banon and Charlotte Clauzel, present in the exhibition

Eine kommentierte Führung durch die Ausstellung mit Valentine Boé, der Kuratorin der Ausstellung, begleitet von den Künstlerinnen der Region Alyssia Banon und Charlotte Clauzel, die in der Ausstellung anwesend sind

Visita guidata alla mostra con Valentine Boé, curatrice della mostra, accompagnata dalle artiste locali Alyssia Banon e Charlotte Clauzel, presenti in mostra

Una visita guiada a la exposición con Valentine Boé, comisaria de la exposición, acompañada por las artistas locales Alyssia Banon y Charlotte Clauzel, destacadas en la exposición

