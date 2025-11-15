Festival Résurgence IX Visite expo famille Mémoire d’un voyage « Création de boîtes à souvenirs » Souillac

6 Place Saint-Martin Souillac Lot

Je fouille dans mes méninges ! Invitez les enfants à créer/dessiner une boîte à souvenirs , contenant des objets symboliques représentant leur propre expérience migratoire, ou celle de leur famille, ou encore des objets imaginés pour un personnage fictif. Chaque boîte serait accompagnée d’une courte note expliquant le choix des objets, et pourrait être mise en lien avec une œuvre

Tout public, à partir de 6/7 ans .

6 Place Saint-Martin Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 88 63 25 43

English :

Brainstorming! Invite children to create/draw a « memory box », containing symbolic objects representing their own or their family’s migration experience, or objects imagined for a fictional character

German :

Ich durchforste mein Gehirn! Fordern Sie die Kinder auf, eine « Erinnerungskiste » zu entwerfen/zeichnen, die symbolische Gegenstände enthält, die ihre eigene Migrationserfahrung oder die ihrer Familie repräsentieren, oder Gegenstände, die sie sich für eine fiktive Person vorstellen

Italiano :

Brainstorming! Invitate i bambini a creare/disegnare una « scatola dei ricordi », contenente oggetti simbolici che rappresentano la loro esperienza migratoria, quella della loro famiglia o oggetti immaginati per un personaggio di fantasia

Espanol :

Lluvia de ideas Invite a los niños a crear/dibujar una « caja de recuerdos », que contenga objetos simbólicos que representen su propia experiencia migratoria, o la de su familia, u objetos imaginados para un personaje de ficción

