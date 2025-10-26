Festival Résurgence IX Visite guidée/Expo « Les Recluses de Lacave », 60 ans après, entre souvenirs et expériences Lacave

Madeleine, Irène, Françoise, Barbara et Janine… Elles sont les sept recluses de Lacave. Ces femmes qui, dans le cadre d’une expérience médicale, ont passé quinze jours dans les Grottes de Lacave.

Venez assister à une visite des grottes qui vous amènera à l’entrée de la salle consacrée à l’expérience.

Après une intervention de Thierry Contenssou (Directeur des Grottes de Lacave) vous pourrez découvrir une exposition vous révélant les coupures de presse de l’époque et les résultats de cette expérience hors du temps.

60 ans plus tard, un binôme retentera l’aventure pendant 24h et restituera son expérience

Gratuit sur inscription, tout public .

D23 Lacave 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 87 03

English :

On July 5 1965, their faces emerged from the shadows: Nicole, Annick, Marie-

Madeleine, Irène, Françoise, Barbara and Janine…

German :

Am 5. Juli 1965 tauchen ihre Gesichter aus dem Schatten auf: Nicole, Annick, Marie-, Janine und Janine

Madeleine, Irène, Françoise, Barbara und Janine.

Italiano :

Il 5 luglio 1965, i loro volti emergono dall’ombra: Nicole, Annick, Marie-

Madeleine, Irène, Françoise, Barbara e Janine…

Espanol :

El 5 de julio de 1965, sus rostros emergieron de las sombras: Nicole, Annick, Marie-

Madeleine, Irène, Françoise, Barbara y Janine…

