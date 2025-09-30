Festival Résurgence IX -Welcome de Philippe Lioret, projection du film Biars-sur-Cère
Festival Résurgence IX -Welcome de Philippe Lioret, projection du film Biars-sur-Cère mardi 30 septembre 2025.
Festival Résurgence IX -Welcome de Philippe Lioret, projection du film
94 avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-30 20:30:00
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Drame poignant de Philippe Lioret avec Vincent Lindon, Fırat Ayverdi et Audrey Dana
Drame poignant de Philippe Lioret avec Vincent Lindon, Fırat Ayverdi et Audrey Dana. À Calais, Simon, maître-nageur, aide un jeune réfugié kurde à traverser la Manche pour impressionner son ex-femme. Un film fort qui interroge sur l’immigration clandestine en Europe, salué pour sa portée humaniste et politique. .
94 avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 82 12 00 89
English :
Poignant drama by Philippe Lioret with Vincent Lindon, F?rat Ayverdi and Audrey Dana
German :
Ergreifendes Drama von Philippe Lioret mit Vincent Lindon, F?rat Ayverdi und Audrey Dana
Italiano :
Dramma struggente di Philippe Lioret con Vincent Lindon, F?rat Ayverdi e Audrey Dana
Espanol :
Conmovedor drama de Philippe Lioret con Vincent Lindon, F?rat Ayverdi y Audrey Dana
L’événement Festival Résurgence IX -Welcome de Philippe Lioret, projection du film Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Vallée de la Dordogne