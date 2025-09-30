Festival Résurgence IX -Welcome de Philippe Lioret, projection du film Biars-sur-Cère

Festival Résurgence IX -Welcome de Philippe Lioret, projection du film Biars-sur-Cère mardi 30 septembre 2025.

Festival Résurgence IX -Welcome de Philippe Lioret, projection du film

94 avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-09-30 20:30:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Drame poignant de Philippe Lioret avec Vincent Lindon, Fırat Ayverdi et Audrey Dana. À Calais, Simon, maître-nageur, aide un jeune réfugié kurde à traverser la Manche pour impressionner son ex-femme. Un film fort qui interroge sur l’immigration clandestine en Europe, salué pour sa portée humaniste et politique. .

94 avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 82 12 00 89

English :

Poignant drama by Philippe Lioret with Vincent Lindon, F?rat Ayverdi and Audrey Dana

German :

Ergreifendes Drama von Philippe Lioret mit Vincent Lindon, F?rat Ayverdi und Audrey Dana

Italiano :

Dramma struggente di Philippe Lioret con Vincent Lindon, F?rat Ayverdi e Audrey Dana

Espanol :

Conmovedor drama de Philippe Lioret con Vincent Lindon, F?rat Ayverdi y Audrey Dana

