Festival Résurgence IX:Conférence « Les migrations face à la culture: de l’intégration dans la terre promise au paradis perdu des communautaristes »par Mr JUILLET
Loubressac Lot
Début : 2025-11-13 18:00:00
fin : 2025-11-13 19:30:00
2025-11-13
populations locales ainsi qu’à leur culture. D’autres rêvent du retour au pays d’origine et se regroupent par communautés, se mettant volontairement à l’écart
Alain Juillet est président de l’Académie de l’intelligence économique et consultant international. Son expertise est reconnue en géopolitique, gestion de crise, influence, renseignement et sécurité au niveau international. A l’occasion de cette conférence, il partagera avec nous les écueils et les réussites du chemin vers l’intégration, et nous rappellera l’importance de conjuguer ensemble nos valeurs de liberté, de fraternité et de tolérance
Sur réservation .
Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 73 36 93 00
