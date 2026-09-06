Informations pratiques

Martel

Festival Résurgence X – atelier Affichez-vous !

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Après une rapide déambulation dans l’exposition Défense d’afficher, les participants pourront presser leurs badges à l’aide d’une badgeuse

Après une rapide déambulation dans l’exposition Défense d’afficher, les participants pourront presser leurs badges à l’aide d’une badgeuse. Ils auront aussi la possibilité de s’exprimer librement sur un mur d’affichage, laissé à cet effet pour les visiteurs. À vos papiers, feutres, marqueurs, pinceaux ! Quels messages les jeunes vont-ils vouloir faire passer ?! Ils repartiront avec leurs badges sur eux et riches d’une expérience de colleurs d’affiche ! L’atelier sera suivi d’un goûter.

Enfants à partir de 6 ans et ados

Sur réservation

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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 73 86 76 81

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English :

After a quick tour of the “Défense d’afficher” exhibition, participants will be able to scan their badges using a badge scanner

L’événement Festival Résurgence X – atelier Affichez-vous ! Martel a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Dordogne