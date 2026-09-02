Festival Résurgence X atelier faire page commune avec Camille Bes Teyssieu
vendredi 23 octobre 2026 · Teyssieu
Informations pratiques
Teyssieu
Festival Résurgence X atelier faire page commune avec Camille Bes
Bibliothèque municipale Teyssieu Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 16:00:00
fin : 2026-10-23 18:00:00
Date(s) :
2026-10-23
À travers ces ateliers, les participants sont invités à expérimenter l’édition comme espace d’expression collective, de circulation des idées et de prise de parole
À travers ces ateliers, les participants sont invités à expérimenter l’édition comme espace d’expression collective, de circulation des idées et de prise de parole. Chaque personne réalise une page d’une publication à partir de textes, images, archives etc
Tout public, à partir de 6 ans (accompagné d’un parent)
Sur réservation
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Bibliothèque municipale Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
Through these workshops, participants are invited to experience publishing as a space for collective expression, the exchange of ideas, and public discourse
L’événement Festival Résurgence X atelier faire page commune avec Camille Bes Teyssieu a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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