Informations pratiques

Teyssieu

Festival Résurgence X atelier faire page commune avec Camille Bes

Bibliothèque municipale Teyssieu Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 16:00:00

fin : 2026-10-23 18:00:00

Date(s) :

2026-10-23

À travers ces ateliers, les participants sont invités à expérimenter l’édition comme espace d’expression collective, de circulation des idées et de prise de parole

À travers ces ateliers, les participants sont invités à expérimenter l’édition comme espace d’expression collective, de circulation des idées et de prise de parole. Chaque personne réalise une page d’une publication à partir de textes, images, archives etc

Tout public, à partir de 6 ans (accompagné d’un parent)

Sur réservation

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Bibliothèque municipale Teyssieu 46190 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

Through these workshops, participants are invited to experience publishing as a space for collective expression, the exchange of ideas, and public discourse

L’événement Festival Résurgence X atelier faire page commune avec Camille Bes Teyssieu a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne