Festival Résurgence X : atelier – reconditionnez votre PC avec Linux Le Quart-lieu Cauvaldor Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Festival Résurgence X : atelier – reconditionnez votre PC avec Linux

Le Quart-lieu Cauvaldor 4 place Charles Bourseul Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 17:30:00

fin : 2026-11-05 19:30:00

Date(s) :

2026-11-05

Votre ordinateur sous Windows n’est plus à jour et vous souhaitez continuer à l’utiliser dans de bonnes conditions ? Offrez lui une seconde vie en passant à Linux, un système d’exploitation libre, léger et adapté aux ordinateurs anciens !

Sur réservation, à partir de 14 ans

Votre ordinateur sous Windows n’est plus à jour et vous souhaitez continuer à l’utiliser dans de bonnes conditions ? Offrez lui une seconde vie en passant à Linux, un système d’exploitation libre, léger et adapté aux ordinateurs anciens !

Sur réservation, à partir de 14 ans

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Le Quart-lieu Cauvaldor 4 place Charles Bourseul Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 82 12 00 41

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English :

Is your Windows computer no longer up to date, and do you want to keep using it smoothly? Give it a second life by switching to %E0 Linux, a free, lightweight operating system that’s perfect for older computers!

By appointment only; ages 14 and up

L’événement Festival Résurgence X : atelier – reconditionnez votre PC avec Linux Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Vallée de la Dordogne