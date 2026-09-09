Festival Résurgence X : atelier – reconditionnez votre PC avec Linux Le Quart-lieu Cauvaldor Saint-Céré
jeudi 5 novembre 2026 · Le Quart-lieu Cauvaldor · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Festival Résurgence X : atelier – reconditionnez votre PC avec Linux
Le Quart-lieu Cauvaldor 4 place Charles Bourseul Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 17:30:00
fin : 2026-11-05 19:30:00
Date(s) :
2026-11-05
Votre ordinateur sous Windows n’est plus à jour et vous souhaitez continuer à l’utiliser dans de bonnes conditions ? Offrez lui une seconde vie en passant à Linux, un système d’exploitation libre, léger et adapté aux ordinateurs anciens !
Sur réservation, à partir de 14 ans
Votre ordinateur sous Windows n’est plus à jour et vous souhaitez continuer à l’utiliser dans de bonnes conditions ? Offrez lui une seconde vie en passant à Linux, un système d’exploitation libre, léger et adapté aux ordinateurs anciens !
Sur réservation, à partir de 14 ans
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Le Quart-lieu Cauvaldor 4 place Charles Bourseul Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 82 12 00 41
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English :
Is your Windows computer no longer up to date, and do you want to keep using it smoothly? Give it a second life by switching to %E0 Linux, a free, lightweight operating system that’s perfect for older computers!
By appointment only; ages 14 and up
L’événement Festival Résurgence X : atelier – reconditionnez votre PC avec Linux Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Vallée de la Dordogne
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