Informations pratiques

Saint-Sozy

Festival Résurgence X Cauvaldor Tour

Saint-Sozy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

En 2026, le Cauvaldor Tour renouvelle son hommage à la photographe et sociologue Gisèle Freund, figure inspirante du festival Résurgence IX Éternel Refuge

En 2026, le Cauvaldor Tour renouvelle son hommage à la photographe et sociologue Gisèle Freund, figure inspirante du festival Résurgence IX Éternel Refuge. Au programme visite théâtralisée, inauguration plaque commémorative, repas, visite

Sur réservation l'adresse vous sera transmise par sms avant le rdv

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Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

In 2026, the Cauvaldor Tour will once again pay tribute to photographer and sociologist Gisèle Freund, an inspiring figure at the Résurgence IX Éternel Refuge festival

L’événement Festival Résurgence X Cauvaldor Tour Saint-Sozy a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne