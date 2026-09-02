Festival Résurgence X Cauvaldor Tour Saint-Sozy
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Sozy
Informations pratiques
Saint-Sozy
Festival Résurgence X Cauvaldor Tour
Saint-Sozy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
En 2026, le Cauvaldor Tour renouvelle son hommage à la photographe et sociologue Gisèle Freund, figure inspirante du festival Résurgence IX Éternel Refuge
En 2026, le Cauvaldor Tour renouvelle son hommage à la photographe et sociologue Gisèle Freund, figure inspirante du festival Résurgence IX Éternel Refuge. Au programme visite théâtralisée, inauguration plaque commémorative, repas, visite
Sur réservation l'adresse vous sera transmise par sms avant le rdv
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Saint-Sozy 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
In 2026, the Cauvaldor Tour will once again pay tribute to photographer and sociologist Gisèle Freund, an inspiring figure at the Résurgence IX Éternel Refuge festival
L’événement Festival Résurgence X Cauvaldor Tour Saint-Sozy a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne