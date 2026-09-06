Festival Résurgence X – Conférence – Architectures frugales heureuses et créatives La Confrérie de Dionysos Saint-Céré
jeudi 22 octobre 2026 · La Confrérie de Dionysos · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Festival Résurgence X – Conférence – Architectures frugales heureuses et créatives
La Confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 19:00:00
fin : 2026-10-22 20:30:00
Date(s) :
2026-10-22
L’architecte-chercheuse Dominique Gauzin-Müller nous convie à un café-conférence suivi d’une table ronde avec des artisans locaux pour découvrir ce que peut être un lieu de vie créatif et heureux, et frugal en énergie, en matière et en technicité
Tout public, sur réservation
Restauration sur place
L’architecte-chercheuse Dominique Gauzin-Müller nous convie à un café-conférence suivi d’une table ronde avec des artisans locaux pour découvrir ce que peut être un lieu de vie créatif et heureux, et frugal en énergie, en matière et en technicité
Tout public, sur réservation
Restauration sur place
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La Confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
Architect and researcher Dominique Gauzin-Müller invites us to a coffee-and-lecture%E0followed by a roundtable discussion with local artisans to explore what a creative, happy living space can be—one that is frugal in energy, materials, and technology
Open to the public; reservations required
Food available on site
L’événement Festival Résurgence X – Conférence – Architectures frugales heureuses et créatives Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Dordogne
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