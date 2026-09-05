Festival Résurgence X – Conférence « Art et technologie » Pinsac
vendredi 13 novembre 2026 · Pinsac
Informations pratiques
Pinsac
Festival Résurgence X – Conférence « Art et technologie »
Espace roger vitrac Pinsac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Le travail collectif, le partage de savoir-faire, l’émancipation par la pratique sont des principes défendus par certains artistes actuels qui utilisent les technologies dans leurs œuvres
À travers différents projets utilisant les technologies numériques (programmation informatique, électronique, robotique etc.), Quentin Destieu cherchera à identifier les liens qui unissent les créateurs à certains mouvements de contre-culture numériques : mouvement hacker, Do it yourself, et l’Open source
L’analyse de leurs démarche permettra de mettre en avant et de comprendre des questionnements faisant référence à un mouvement qui tend à s’émanciper du discours techno-libéral dominant, en renouant avec les enjeux de certaines
avant-gardes artistiques du siècle dernier
Quentin Destieu, artiste, est co-fondateur de La Pouponnière à Cahors, un lieu collectif de création artistique contemporaine
Le travail collectif, le partage de savoir-faire, l’émancipation par la pratique sont des principes défendus par certains artistes actuels qui utilisent les technologies dans leurs œuvres
À travers différents projets utilisant les technologies numériques (programmation informatique, électronique, robotique etc.), Quentin Destieu cherchera à identifier les liens qui unissent les créateurs à certains mouvements de contre-culture numériques : mouvement hacker, Do it yourself, et l’Open source
L’analyse de leurs démarche permettra de mettre en avant et de comprendre des questionnements faisant référence à un mouvement qui tend à s’émanciper du discours techno-libéral dominant, en renouant avec les enjeux de certaines
avant-gardes artistiques du siècle dernier
Quentin Destieu, artiste, est co-fondateur de La Pouponnière à Cahors, un lieu collectif de création artistique contemporaine. Il est également enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université et co-directeur du master Arts Création numérique
Retrouvez l’artiste Quentin Destieu dans l’exposition Chose Publique au Beffroi Saint-Martin
de Souillac et dans le livre Festival Résurgence : 10 ans d’art contemporain en territoire Causses
et Vallée de la Dordogne
Sur réservation
.
Espace roger vitrac Pinsac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
Collaborative work, the sharing of expertise, and empowerment through practice are principles championed by certain contemporary artists who incorporate technology into their works
%C0 through various projects that utilize digital technologies (computer programming, electronics, robotics, etc.), Quentin Destieu will seek to identify the links that connect these creators to certain digital counterculture movements: the hacker movement, “Do It Yourself,” and the open-source movement
An analysis of their approaches will help highlight and understand the questions raised by a movement that seeks to%E9emancipate itself from the dominant techno-liberal discourse, by reconnecting with the concerns of certain
artistic avant-gardes of the last century
Quentin Destieu, an artist, is the co-founder of La Pouponnière in Cahors, a collective space for contemporary artistic creation
L’événement Festival Résurgence X – Conférence « Art et technologie » Pinsac a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Vallée de la Dordogne
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