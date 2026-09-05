Festival Résurgence X – Conférence chantée « Madeleine Riffaud, résistante » avec Roméo Boccara Le petit Rignac café Rignac
samedi 7 novembre 2026 · Le petit Rignac café · Rignac
Informations pratiques
Rignac
Festival Résurgence X – Conférence chantée « Madeleine Riffaud, résistante » avec Roméo Boccara
Le petit Rignac café 1908 Route de Gramat Rignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Une conférence chantée, c’est un peu comme une conférence..
Une conférence chantée, c’est un peu comme une conférence… sauf que la présentation est rythmée par des chansons ! On évoquera et on chantera une femme aux mille et une vies : combattante de la Libération, reportrice de guerre, écrivaine engagée, infirmière… en un mot, résistante. Cette femme, c’est Madeleine Riffaud
Se guérir de la tuberculose dans un hôpital de haute montagne, se sauver du suicide en rencontrant Paul Eluard, prendre le maquis à Paris, ou bien au contraire
s’exiler vers des ailleurs colonisés pour y dénoncer les ravages causés par son
propre pays… À travers la vie de Madeleine, une question fera écho, comme
un lien avec le dernier festival Résurgence : pour mieux résister, ne faut-il pas
toujours, un peu, chercher refuge ?
Les spectateurs sont invités à participer aux chansons, et à poser des questions
à chaque fin de partie
Roméo Boccara est comédien et chanteur. Il fait partie de l’association Les Imagités basée à Teyssieu
Restauration sur place possible
.
Le petit Rignac café 1908 Route de Gramat Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 73 36 93 00
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English :
A musical lecture is kind of like a lecture…
L’événement Festival Résurgence X – Conférence chantée « Madeleine Riffaud, résistante » avec Roméo Boccara Rignac a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Vallée de la Dordogne
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