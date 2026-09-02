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Festival Résurgence X conférence de Monika Brugger le bijou, un objet politique Salle du Bellay Souillac

samedi 17 octobre 2026 · Salle du Bellay · Souillac

Festival Résurgence X conférence de Monika Brugger le bijou, un objet politique Salle du Bellay Souillac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Salle du Bellay
Adresse
Parvis Saint Eloi
Ville
46200 Souillac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Souillac

Festival Résurgence X conférence de Monika Brugger le bijou, un objet politique

Salle du Bellay Parvis Saint Eloi Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:30:00
fin : 2026-10-17 16:45:00

Date(s) :
2026-10-17

Depuis toujours, le bijou est révélateur du rang de celui qui le porte

Depuis toujours, le bijou est révélateur du rang de celui qui le porte. Le choix du bijou porté sur soi est toujours porteur d’un message, qu’il soit inconscient, discret ou clairement affiché. Cet aspect du bijou sera mis en avant à travers de nombreux exemples

Sur réservation

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Salle du Bellay Parvis Saint Eloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00 

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English :

Throughout history, jewelry has been a symbol of the wearer’s social status

L’événement Festival Résurgence X conférence de Monika Brugger le bijou, un objet politique Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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