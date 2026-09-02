Festival Résurgence X conférence de Monika Brugger le bijou, un objet politique Salle du Bellay Souillac

Informations pratiques

Souillac

Festival Résurgence X conférence de Monika Brugger le bijou, un objet politique

Salle du Bellay Parvis Saint Eloi Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:30:00

fin : 2026-10-17 16:45:00

Date(s) :

2026-10-17

Depuis toujours, le bijou est révélateur du rang de celui qui le porte

Depuis toujours, le bijou est révélateur du rang de celui qui le porte. Le choix du bijou porté sur soi est toujours porteur d’un message, qu’il soit inconscient, discret ou clairement affiché. Cet aspect du bijou sera mis en avant à travers de nombreux exemples

Sur réservation

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Salle du Bellay Parvis Saint Eloi Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

Throughout history, jewelry has been a symbol of the wearer’s social status

L’événement Festival Résurgence X conférence de Monika Brugger le bijou, un objet politique Souillac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne