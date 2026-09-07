Festival Résurgence X : conférence – Gaston Monnerville et le Sénat, d’hier à aujourd’hui Cinéma l’Etincelle Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Festival Résurgence X : conférence – Gaston Monnerville et le Sénat, d’hier à aujourd’hui

Cinéma l’Etincelle 89 avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Conférence à quatre voix: dans le cadre du festival Résurgence, une soirée sur Gaston Monnerville s’impose

Conférence à quatre voix: dans le cadre du festival Résurgence, une soirée sur Gaston Monnerville s’impose. Jean-Pierre Jouffroy présente son travail de recherche sur ce grand homme et Raphaël Daubet, accompagné de ses collaboratrices, apporte l’éclairage d’un élu en fonction

À l’issue de cette conférence témoignage à quatre voix, la mairie de Saint-Céré offrira un verre de l’amitié

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Cinéma l’Etincelle 89 avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

A Four-Voice Conference: As part of the R%E9surgence Festival, an evening dedicated to Gaston Monnerville is a must

L’événement Festival Résurgence X : conférence – Gaston Monnerville et le Sénat, d’hier à aujourd’hui Saint-Céré a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée de la Dordogne