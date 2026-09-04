Festival Résurgence X – Conférence – « Grandeur et misères de l’humanitaire » Martel
dimanche 15 novembre 2026 · Martel
Informations pratiques
Martel
Festival Résurgence X – Conférence – « Grandeur et misères de l’humanitaire »
Salle Duguesclin Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:30:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Longtemps directeur général de l’ONG CARE France, Philippe Lévêque connaît mieux que personne le monde de la solidarité internationale et son évolution au fil du temps et de la géopolitique
Longtemps directeur général de l’ONG CARE France, Philippe Lévêque connaît mieux que personne le monde de la solidarité internationale et son évolution au fil du temps et de la géopolitique. Des missions humanitaires, il sait la nécessité, mais aussi les limites et les écueils. C’est tout cela qu’il abordera ici, interrogeant en filigrane notre besoin d’engagement
Sur réservation
Une proposition de l’association Désir de Livres basée à Martel. Verre offert par l’association, possibilité de prolonger la discussion autour d’un dîner aux frais de chacun
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Salle Duguesclin Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
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English :
As the long-time executive director of the NGO CARE France, Philippe Lévêque knows better than anyone the world of international aid and how it has evolved over time and in the context of geopolitics.
L’événement Festival Résurgence X – Conférence – « Grandeur et misères de l’humanitaire » Martel a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Vallée de la Dordogne
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