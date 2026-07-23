Informations pratiques

Creysse

Festival Résurgence X Conférence -John Heartfield, l’art du photomontage au service de la lutte antifasciste

Moulin du bourg Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 18:00:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

Cette conférence, menée par Gabrielle Andries-Roussel, traitera de John Heartfield

Cette conférence, menée par Gabrielle Andries-Roussel, traitera de John Heartfield. Artiste allemand, il est l’un des précurseurs de la technique du photomontage. Il est un exemple majeur de l’utilisation de l’art comme outil de résistance face à l’oppression

Tout public, ados et adultes

Sur réservation

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Moulin du bourg Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

This lecture, led by Gabrielle Andries-Roussel, will focus on John Heartfield

L’événement Festival Résurgence X Conférence -John Heartfield, l’art du photomontage au service de la lutte antifasciste Creysse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne