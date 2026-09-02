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Festival Résurgence X conférence la liberté d’informer face à la dictature des opinions la grange du grand couvent Gramat

samedi 10 octobre 2026 · la grange du grand couvent · Gramat

Festival Résurgence X conférence la liberté d’informer face à la dictature des opinions la grange du grand couvent Gramat

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
la grange du grand couvent
Adresse
33 avenue Louis Mazet
Ville
46500 Gramat
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Gramat

Festival Résurgence X conférence la liberté d’informer face à la dictature des opinions

la grange du grand couvent 33 avenue Louis Mazet Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :
2026-10-10

La liberté d’informer face à la dictature des opinions, avec Edwy Plenel

Lors de cette conférence, Edwy Plenel, journaliste et co-fondateur de Médiapart, s’attache à démontrer que seule une presse libre peut assurer la pluralité des opinions et respecter l’esprit de la Constitution

La liberté d’informer face à la dictature des opinions, avec Edwy Plenel

Lors de cette conférence, Edwy Plenel, journaliste et co-fondateur de Médiapart, s’attache à démontrer que seule une presse libre peut assurer la pluralité des opinions et respecter l’esprit de la Constitution

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la grange du grand couvent 33 avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64 

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English :

Freedom of the Press vs. the Dictatorship of Opinion, with Edwy Plenel

During this lecture, Edwy Plenel, journalist and co-founder of Médiapart, will seek to demonstrate that only a free press can ensure a diversity of opinions and uphold the spirit of the Constitution

L’événement Festival Résurgence X conférence la liberté d’informer face à la dictature des opinions Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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