Festival Résurgence X : Conférence – Le fabuleux voyage de l’école de Payrac Salle Polyvalente Payrac
samedi 31 octobre 2026 · Salle Polyvalente · Payrac
Informations pratiques
Payrac
Festival Résurgence X : Conférence – Le fabuleux voyage de l’école de Payrac
Salle Polyvalente 3, place Zimmermann Payrac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Pour leur contribution remarquée lors du colloque sur la francophonie consacrée à Gaston Monnerville en 1995, des enfants de l’école primaire de Payrac ont été invités à célébrer son centenaire à Cayenne en avril 1997
Pour leur contribution remarquée lors du colloque sur la francophonie consacrée à Gaston Monnerville en 1995, des enfants de l’école primaire de Payrac ont été invités à célébrer son centenaire à Cayenne en avril 1997
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Salle Polyvalente 3, place Zimmermann Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 42 80 86 01
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English :
For their outstanding contribution to the 1995 Francophonie symposium dedicated to Gaston Monnerville, children from the Payrac elementary school were invited to celebrate his centennial in Cayenne in April 1997
L’événement Festival Résurgence X : Conférence – Le fabuleux voyage de l’école de Payrac Payrac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne
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