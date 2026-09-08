Festival Résurgence X : Conférence – Le fabuleux voyage de l’école de Payrac Salle Polyvalente Payrac

Informations pratiques

Payrac

Festival Résurgence X : Conférence – Le fabuleux voyage de l’école de Payrac

Salle Polyvalente 3, place Zimmermann Payrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Pour leur contribution remarquée lors du colloque sur la francophonie consacrée à Gaston Monnerville en 1995, des enfants de l’école primaire de Payrac ont été invités à célébrer son centenaire à Cayenne en avril 1997

Pour leur contribution remarquée lors du colloque sur la francophonie consacrée à Gaston Monnerville en 1995, des enfants de l’école primaire de Payrac ont été invités à célébrer son centenaire à Cayenne en avril 1997

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Salle Polyvalente 3, place Zimmermann Payrac 46350 Lot Occitanie +33 6 42 80 86 01

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English :

For their outstanding contribution to the 1995 Francophonie symposium dedicated to Gaston Monnerville, children from the Payrac elementary school were invited to celebrate his centennial in Cayenne in April 1997

L’événement Festival Résurgence X : Conférence – Le fabuleux voyage de l’école de Payrac Payrac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne