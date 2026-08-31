Festival Résurgence X conférence Liberté, Lurçat et Éluard La confrérie de Dionysos Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Festival Résurgence X conférence Liberté, Lurçat et Éluard

La confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

En 2026, le département du Lot acquiert une tapisserie inédite de Jean Lurçat, Liberté, inspirée du poème de Paul Éluard et réalisée lors de la Seconde Guerre mondiale

En 2026, le département du Lot acquiert une tapisserie inédite de Jean Lurçat, Liberté, inspirée du poème de Paul Éluard et réalisée lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour sa première présentation, deux spécialistes viennent raconter leurs découvertes

Sur réservation

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La confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

In 2026, the Lot department acquired a previously unseen tapestry by Jean Lur%E7at, *Liberté*, inspired by Paul Célard’s poem and created during World War II

L’événement Festival Résurgence X conférence Liberté, Lurçat et Éluard Saint-Céré a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne