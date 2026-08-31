Festival Résurgence X conférence Liberté, Lurçat et Éluard La confrérie de Dionysos Saint-Céré
jeudi 8 octobre 2026 · La confrérie de Dionysos · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Festival Résurgence X conférence Liberté, Lurçat et Éluard
La confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
En 2026, le département du Lot acquiert une tapisserie inédite de Jean Lurçat, Liberté, inspirée du poème de Paul Éluard et réalisée lors de la Seconde Guerre mondiale
En 2026, le département du Lot acquiert une tapisserie inédite de Jean Lurçat, Liberté, inspirée du poème de Paul Éluard et réalisée lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour sa première présentation, deux spécialistes viennent raconter leurs découvertes
Sur réservation
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La confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
In 2026, the Lot department acquired a previously unseen tapestry by Jean Lur%E7at, *Liberté*, inspired by Paul Célard’s poem and created during World War II
L’événement Festival Résurgence X conférence Liberté, Lurçat et Éluard Saint-Céré a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne
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