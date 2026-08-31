Informations pratiques

Saint-Jean-Lagineste

Festival Résurgence X Conférence une ferme paysanne sert d’écrin à l’œuvre de Frances Butler

334 Impasse de Marot Saint-Jean-Lagineste Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Découvrez la maison en mosaïques de l'artiste américaine Francès Butler, devenue ferme de Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales

Découvrez la maison en mosaïques de l'artiste américaine Francès Butler, devenue ferme de Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales. Au programme visites guidées, pique-nique et atelier de discussion

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334 Impasse de Marot Saint-Jean-Lagineste 46400 Lot Occitanie +33 6 28 20 53 27

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English :

Discover the mosaic-style house by American artist Frances Butler, which has been transformed into a farm for aromatic and medicinal plants and perfumes

L’événement Festival Résurgence X Conférence une ferme paysanne sert d’écrin à l’œuvre de Frances Butler Saint-Jean-Lagineste a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne