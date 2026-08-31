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Festival Résurgence X Conférence une ferme paysanne sert d’écrin à l’œuvre de Frances Butler Saint-Jean-Lagineste

vendredi 9 octobre 2026 · Saint-Jean-Lagineste

Festival Résurgence X Conférence une ferme paysanne sert d’écrin à l’œuvre de Frances Butler Saint-Jean-Lagineste

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
334 Impasse de Marot
Ville
46400 Saint-Jean-Lagineste
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Saint-Jean-Lagineste

Festival Résurgence X Conférence une ferme paysanne sert d’écrin à l’œuvre de Frances Butler

334 Impasse de Marot Saint-Jean-Lagineste Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Découvrez la maison en mosaïques de l'artiste américaine Francès Butler, devenue ferme de Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales

Découvrez la maison en mosaïques de l'artiste américaine Francès Butler, devenue ferme de Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales. Au programme visites guidées, pique-nique et atelier de discussion

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334 Impasse de Marot Saint-Jean-Lagineste 46400 Lot Occitanie +33 6 28 20 53 27 

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English :

Discover the mosaic-style house by American artist Frances Butler, which has been transformed into a farm for aromatic and medicinal plants and perfumes

L’événement Festival Résurgence X Conférence une ferme paysanne sert d’écrin à l’œuvre de Frances Butler Saint-Jean-Lagineste a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne

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