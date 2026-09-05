Festival Résurgence X – Débat « Vivre ensemble, des droits et des devoirs » Restaurant l’aromate Souillac
jeudi 12 novembre 2026 · Restaurant l'aromate · Souillac
Informations pratiques
Souillac
Festival Résurgence X – Débat « Vivre ensemble, des droits et des devoirs »
Restaurant l’aromate 64 Boulevard Louis Jean Malvy Souillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 18:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
En périodes électorales surtout, on parle beaucoup de citoyenneté, de citoyens, sans toujours bien comprendre ce que ces termes signifient
En périodes électorales surtout, on parle beaucoup de citoyenneté, de citoyens, sans toujours bien comprendre ce que ces termes signifient. La citoyenneté organise la société mais de quelle manière ?
Brigitte Labbé, philosophe, créatrice des Goûters philo (Milan) nous propose d’interroger ces notions et ce qu’elles impliquent concrètement dans nos vies
A commencer par la nécessité de « vivre ensemble » – à ne pas confondre avec «le vivre-ensemble» que certains tentent de nous vendre. Vivre ensemble suppose une décision, une volonté, une action, cela nous donne des droits mais exige
aussi de nous des devoirs. Dans un monde où l’individualisme prospère, il est urgent de se remettre à vivre ensemble
Proposé par l'association Désirs de livres de Martel
Sur réservation
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Restaurant l’aromate 64 Boulevard Louis Jean Malvy Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
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English :
Especially during election seasons, there is a lot of talk about citizenship and citizens, without always fully understanding what these terms mean
L’événement Festival Résurgence X – Débat « Vivre ensemble, des droits et des devoirs » Souillac a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Vallée de la Dordogne
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