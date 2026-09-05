Informations pratiques

Souillac

Festival Résurgence X – Débat « Vivre ensemble, des droits et des devoirs »

Restaurant l’aromate 64 Boulevard Louis Jean Malvy Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 18:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

En périodes électorales surtout, on parle beaucoup de citoyenneté, de citoyens, sans toujours bien comprendre ce que ces termes signifient

En périodes électorales surtout, on parle beaucoup de citoyenneté, de citoyens, sans toujours bien comprendre ce que ces termes signifient. La citoyenneté organise la société mais de quelle manière ?

Brigitte Labbé, philosophe, créatrice des Goûters philo (Milan) nous propose d’interroger ces notions et ce qu’elles impliquent concrètement dans nos vies

A commencer par la nécessité de « vivre ensemble » – à ne pas confondre avec «le vivre-ensemble» que certains tentent de nous vendre. Vivre ensemble suppose une décision, une volonté, une action, cela nous donne des droits mais exige

aussi de nous des devoirs. Dans un monde où l’individualisme prospère, il est urgent de se remettre à vivre ensemble

Proposé par l'association Désirs de livres de Martel

Sur réservation

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Restaurant l’aromate 64 Boulevard Louis Jean Malvy Souillac 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

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English :

Especially during election seasons, there is a lot of talk about citizenship and citizens, without always fully understanding what these terms mean

L’événement Festival Résurgence X – Débat « Vivre ensemble, des droits et des devoirs » Souillac a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Vallée de la Dordogne