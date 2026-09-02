Festival Résurgence X des mots et mets Banquet littéraire républicain Pech des Eoules Gignac

Informations pratiques

Gignac

Festival Résurgence X des mots et mets Banquet littéraire républicain

Pech des Eoules Moulin Gignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 12:30:00

fin : 2026-10-17 15:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans la tradition des banquets républicains, Les Semeurs de Mots proposent un banquet lecture partagé au cours duquel seront lus des textes, choisis par les habitants du territoire lors de deux ateliers, pour faire vivre les valeurs de la Res Publica

Repas partagé (chacun apporte quelque chose)

Repli à la salle des fêtes en cas de pluie

Sur réservation

Dans la tradition des banquets républicains, Les Semeurs de Mots proposent un banquet lecture partagé au cours duquel seront lus des textes, choisis par les habitants du territoire lors de deux ateliers, pour faire vivre les valeurs de la Res Publica

Repas partagé (chacun apporte quelque chose)

Repli à la salle des fêtes en cas de pluie

Sur réservation

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Pech des Eoules Moulin Gignac 46600 Lot Occitanie +33 6 07 67 65 54

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English :

In the tradition of Republican banquets, Les Semeurs de Mots presents a shared reading banquet during which texts—selected by local residents during two workshops—will be read aloud to bring the values of the Res Publica to life

Potluck meal (everyone brings something)

Event will be moved to the community hall in case of rain

Reservations required

L’événement Festival Résurgence X des mots et mets Banquet littéraire républicain Gignac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne