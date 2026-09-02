Festival Résurgence X Exposition AGORA l’art c’est aussi politique La Grange du Grand-Couvent Gramat

Informations pratiques

Gramat

Festival Résurgence X Exposition AGORA l’art c’est aussi politique

La Grange du Grand-Couvent 33 Avenue Louis Mazet Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Propagande, art officiel, commandes publiques, la politique a toujours courtisé l’art

Propagande, art officiel, commandes publiques, la politique a toujours courtisé l’art. Mais satyre, dissidence, engagé, l’art a toujours été contrepouvoir. Electrons libres, 20 artistes, singuliers citoyens, sont ici vigies des libertés publiques

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La Grange du Grand-Couvent 33 Avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64

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English :

Propaganda, official art, public commissions—politics has always courted art

L’événement Festival Résurgence X Exposition AGORA l’art c’est aussi politique Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne