Festival Résurgence X Exposition AGORA l’art c’est aussi politique La Grange du Grand-Couvent Gramat
vendredi 9 octobre 2026 · La Grange du Grand-Couvent · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Festival Résurgence X Exposition AGORA l’art c’est aussi politique
La Grange du Grand-Couvent 33 Avenue Louis Mazet Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Propagande, art officiel, commandes publiques, la politique a toujours courtisé l’art
Propagande, art officiel, commandes publiques, la politique a toujours courtisé l’art. Mais satyre, dissidence, engagé, l’art a toujours été contrepouvoir. Electrons libres, 20 artistes, singuliers citoyens, sont ici vigies des libertés publiques
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La Grange du Grand-Couvent 33 Avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64
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English :
Propaganda, official art, public commissions—politics has always courted art
L’événement Festival Résurgence X Exposition AGORA l’art c’est aussi politique Gramat a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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