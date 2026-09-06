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Festival Résurgence X – exposition  » défense d’afficher  » Martel

vendredi 16 octobre 2026 · Martel

Festival Résurgence X – exposition  » défense d’afficher  » Martel

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Palais de la Raymondie
Ville
46600 Martel
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Martel

Festival Résurgence X – exposition  » défense d’afficher  »

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Cette exposition est destinée à sensibiliser au rôle de l’image au sein de notre société en présentant le contexte historique et l’évolution des affiches politique en France depuis le XVIIIe siècle

Cette exposition est destinée à sensibiliser au rôle de l’image au sein de notre société en présentant le contexte historique et l’évolution des affiches politique en France depuis le XVIIIe siècle

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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 32 14 65 85 

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English :

This exhibition aims to raise awareness of the role of imagery in our society by presenting the historical context and evolution of political posters in France since the 18th century

L’événement Festival Résurgence X – exposition  » défense d’afficher  » Martel a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Dordogne

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