Festival Résurgence X – exposition » défense d’afficher » Martel
vendredi 16 octobre 2026 · Martel
Informations pratiques
Martel
Festival Résurgence X – exposition » défense d’afficher »
Palais de la Raymondie Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Cette exposition est destinée à sensibiliser au rôle de l’image au sein de notre société en présentant le contexte historique et l’évolution des affiches politique en France depuis le XVIIIe siècle
Cette exposition est destinée à sensibiliser au rôle de l’image au sein de notre société en présentant le contexte historique et l’évolution des affiches politique en France depuis le XVIIIe siècle
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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 32 14 65 85
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English :
This exhibition aims to raise awareness of the role of imagery in our society by presenting the historical context and evolution of political posters in France since the 18th century
L’événement Festival Résurgence X – exposition » défense d’afficher » Martel a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Dordogne
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