Informations pratiques

Loubressac

Festival Résurgence X – exposition » La Vie des cimetières »

Presbytère Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 13:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

À travers une exposition, explorez les cimetières pour voir ce qu’il reste de sensible et de vivant

À travers une exposition, explorez les cimetières pour voir ce qu’il reste de sensible et de vivant. Lieux de mémoire et de recueillement, les cimetières font partis des biens communs. Avec le temps, ils se sont standardisés rendant rare l’expression artistique

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Presbytère Loubressac 46500 Lot Occitanie +33 6 80 07 13 74

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English :

Through an exhibition, explore cemeteries to see what remains of the sensitive and the living

L’événement Festival Résurgence X – exposition » La Vie des cimetières » Loubressac a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Vallée de la Dordogne