Festival Résurgence X : exposition – les systèmes d’écriture et la chose publique Gramat

Informations pratiques

Gramat

Festival Résurgence X : exposition – les systèmes d’écriture et la chose publique

33 Avenue Louis Mazet Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 10:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Gravure, imprimerie et calligraphie de René-Philippe Deswattenne

Autodidacte passionné, il développe au fil du temps une véritable recherche autour de l’écriture et de ses multiples formes

Gravure, imprimerie et calligraphie de René-Philippe Deswattenne

Autodidacte passionné, il développe au fil du temps une véritable recherche autour de l’écriture et de ses multiples formes. Depuis plusieurs années, il explore de nouveaux territoires calligraphiques, porté par le mouvement de la calligraphie moderne, qui lui offre un vaste champ d’expérimentation : jeux de formes, de couleurs et d’outils variés nourrissent sa création. Pour lui, l’émotion esthétique, proche d’une poésie visuelle, prime sur la lecture immédiate du texte. Une fois cette émotion ressentie, les lettres se révèlent peu à peu et deviennent des mots presque naturellement. Sa vision de la calligraphie contemporaine s’inscrit dans un dialogue entre cultures et techniques, mêlant supports et écritures du monde entier, dans une démarche ouverte et humaniste fondée sur le partage, l’égalité et la fraternité. Considérant l’écriture comme une chose publique, un patrimoine vivant qui appartient à tous, il explore sa capacité à créer du lien, à transmettre des mémoires et à nourrir le dialogue entre les individus et les cultures. Entre tradition et réinvention, son travail invite à porter un nouveau regard sur les signes qui nous entourent et à redécouvrir la puissance expressive de la calligraphie comme langage universel et vivant

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33 Avenue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

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English :

Engraving, Printing, and Calligraphy by René-Philippe Deswattenne

A passionate self-taught artist, he has, over time, developed a genuine exploration of writing and its many forms

L’événement Festival Résurgence X : exposition – les systèmes d’écriture et la chose publique Gramat a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne