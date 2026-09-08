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Festival Résurgence X – exposition  » sortir des cases, bande dessinées et migrations  » Martel

mardi 27 octobre 2026 · Martel

Festival Résurgence X – exposition  » sortir des cases, bande dessinées et migrations  » Martel

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Palais de la Raymondie
Ville
46600 Martel
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Martel

Festival Résurgence X – exposition  » sortir des cases, bande dessinées et migrations  »

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 13:30:00
fin : 2026-11-01 17:30:00

Date(s) :
2026-10-27

Sortir des cases explore la relation historique entre le développement de la bande dessinée et les mouvements migratoires

Sortir des cases explore la relation historique entre le développement de la bande dessinée et les mouvements migratoires. Mêlant des œuvres de toutes époques, elle interroge l’évolution des représentations en lien avec celle des mentalités. 

10h à 12h et 13h30 à 17h30 tous les jours – – Gratuit – Plus d’infos : 06 84 70 34 07

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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 84 70 34 07 

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English :

« Sortir des cases » explores the historical relationship between the development of the comic book and migratory movements

L’événement Festival Résurgence X – exposition  » sortir des cases, bande dessinées et migrations  » Martel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne

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