Festival Résurgence X – exposition » sortir des cases, bande dessinées et migrations » Martel
mardi 27 octobre 2026 · Martel
Informations pratiques
Martel
Festival Résurgence X – exposition » sortir des cases, bande dessinées et migrations »
Palais de la Raymondie Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 13:30:00
fin : 2026-11-01 17:30:00
Date(s) :
2026-10-27
Sortir des cases explore la relation historique entre le développement de la bande dessinée et les mouvements migratoires
Sortir des cases explore la relation historique entre le développement de la bande dessinée et les mouvements migratoires. Mêlant des œuvres de toutes époques, elle interroge l’évolution des représentations en lien avec celle des mentalités.
10h à 12h et 13h30 à 17h30 tous les jours – – Gratuit – Plus d’infos : 06 84 70 34 07
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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 84 70 34 07
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English :
« Sortir des cases » explores the historical relationship between the development of the comic book and migratory movements
L’événement Festival Résurgence X – exposition » sortir des cases, bande dessinées et migrations » Martel a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne
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