Festival Résurgence X Festival Questions d’identités Cinéma L’Étincelle Saint-Céré

Informations pratiques

Saint-Céré

Festival Résurgence X Festival Questions d’identités

Cinéma L’Étincelle 89 avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

La deuxième édition du festival propose d’interroger les représentations qui façonnent nos vies

La deuxième édition du festival propose d’interroger les représentations qui façonnent nos vies. Le QIF donne la parole aux cinéastes et au public pour créer un espace de dialogue vivant, ouvert et inclusif. La programmation réunit des films venus d’horizons multiple

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Cinéma L’Étincelle 89 avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

The festival’s second edition aims to examine the representations that shape our lives

L’événement Festival Résurgence X Festival Questions d’identités Saint-Céré a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne