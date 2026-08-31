Festival Résurgence X Festival Questions d’identités Cinéma L’Étincelle Saint-Céré
vendredi 9 octobre 2026 · Cinéma L’Étincelle · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Festival Résurgence X Festival Questions d’identités
Cinéma L’Étincelle 89 avenue Lucien Darnis Saint-Céré Lot
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
La deuxième édition du festival propose d’interroger les représentations qui façonnent nos vies
La deuxième édition du festival propose d’interroger les représentations qui façonnent nos vies. Le QIF donne la parole aux cinéastes et au public pour créer un espace de dialogue vivant, ouvert et inclusif. La programmation réunit des films venus d’horizons multiple
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Cinéma L’Étincelle 89 avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
The festival’s second edition aims to examine the representations that shape our lives
L’événement Festival Résurgence X Festival Questions d’identités Saint-Céré a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Vallée de la Dordogne
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