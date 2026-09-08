Festival Résurgence X : film et débat – Montcuq, 1933-1938 Bibliothèque -espace Micro Folie Gramat
samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque -espace Micro Folie · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Festival Résurgence X : film et débat – Montcuq, 1933-1938
Bibliothèque -espace Micro Folie 102 Rue de l’atelier Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24 17:30:00
Date(s) :
2026-10-24
avec Michel Cand, Xavier Vidal et Jean-Jacques Pertusot
Le film Montcuq, 1933-1938 donne à voir la vie du village durant les années d’avant-guerre, avec différents événements collectifs comme la foire, les processions ou des scènes familiales privées.
Tout public, sur réservation
avec Michel Cand, Xavier Vidal et Jean-Jacques Pertusot
Le film Montcuq, 1933-1938 donne à voir la vie du village durant les années d’avant-guerre, avec différents événements collectifs comme la foire, les processions ou des scènes familiales privées.
Tout public, sur réservation
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Bibliothèque -espace Micro Folie 102 Rue de l’atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64
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English :
with Michel Cand, Xavier Vidal, and Jean-Jacques Pertusot
The film *Montcuq, 1933–1938, offers a glimpse into village life during the prewar years, featuring various community events such as the fair and processions, as well as private family scenes.%
Open to all ages, by reservation
L’événement Festival Résurgence X : film et débat – Montcuq, 1933-1938 Gramat a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne
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