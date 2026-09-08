Festival Résurgence X : film et débat – Montcuq, 1933-1938 Bibliothèque -espace Micro Folie Gramat

Informations pratiques

Gramat

Festival Résurgence X : film et débat – Montcuq, 1933-1938

Bibliothèque -espace Micro Folie 102 Rue de l’atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 16:00:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-24

avec Michel Cand, Xavier Vidal et Jean-Jacques Pertusot

Le film Montcuq, 1933-1938 donne à voir la vie du village durant les années d’avant-guerre, avec différents événements collectifs comme la foire, les processions ou des scènes familiales privées.

Tout public, sur réservation

avec Michel Cand, Xavier Vidal et Jean-Jacques Pertusot

Le film Montcuq, 1933-1938 donne à voir la vie du village durant les années d’avant-guerre, avec différents événements collectifs comme la foire, les processions ou des scènes familiales privées.

Tout public, sur réservation

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Bibliothèque -espace Micro Folie 102 Rue de l’atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64

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English :

with Michel Cand, Xavier Vidal, and Jean-Jacques Pertusot

The film *Montcuq, 1933–1938, offers a glimpse into village life during the prewar years, featuring various community events such as the fair and processions, as well as private family scenes.%

Open to all ages, by reservation

L’événement Festival Résurgence X : film et débat – Montcuq, 1933-1938 Gramat a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne