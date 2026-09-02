Festival Résurgence X film et table ronde langues, cultures et mémoires guyanaises Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère
lundi 19 octobre 2026 · Cinéma Robert Doisneau · Biars-sur-Cère
Informations pratiques
Biars-sur-Cère
Festival Résurgence X film et table ronde langues, cultures et mémoires guyanaises
Cinéma Robert Doisneau 94, Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 19:00:00
fin : 2026-10-19 21:30:00
Date(s) :
2026-10-19
Des Homes Indiens aux langues
Cette soirée propose un regard sur l’histoire des Homes Indiens de Guyane, longtemps méconnue mais encore vive dans les mémoires familiales
Des Homes Indiens aux langues
Cette soirée propose un regard sur l’histoire des Homes Indiens de Guyane, longtemps méconnue mais encore vive dans les mémoires familiales. La projection d’un documentaire sera suivie d’une table ronde sur la transmission des langues et cultures
Durée documentaire 53 min. + table ronde 1h30 environ
A partir de 14 ans
.
Cinéma Robert Doisneau 94, Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 08 60 00 47
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English :
Native American Communities and Their Languages
This evening offers a glimpse into the history of Guyana’s Native American communities—a history long overlooked but still vivid in family memories
L’événement Festival Résurgence X film et table ronde langues, cultures et mémoires guyanaises Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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