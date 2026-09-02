Festival Résurgence X film et table ronde langues, cultures et mémoires guyanaises Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère

Informations pratiques

Biars-sur-Cère

Festival Résurgence X film et table ronde langues, cultures et mémoires guyanaises

Cinéma Robert Doisneau 94, Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 19:00:00

fin : 2026-10-19 21:30:00

Date(s) :

2026-10-19

Des Homes Indiens aux langues

Cette soirée propose un regard sur l’histoire des Homes Indiens de Guyane, longtemps méconnue mais encore vive dans les mémoires familiales

Des Homes Indiens aux langues

Cette soirée propose un regard sur l’histoire des Homes Indiens de Guyane, longtemps méconnue mais encore vive dans les mémoires familiales. La projection d’un documentaire sera suivie d’une table ronde sur la transmission des langues et cultures

Durée documentaire 53 min. + table ronde 1h30 environ

A partir de 14 ans

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Cinéma Robert Doisneau 94, Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 08 60 00 47

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English :

Native American Communities and Their Languages

This evening offers a glimpse into the history of Guyana’s Native American communities—a history long overlooked but still vivid in family memories

L’événement Festival Résurgence X film et table ronde langues, cultures et mémoires guyanaises Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne