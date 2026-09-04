Informations pratiques

Biars-sur-Cère

Festival Résurgence X – Lecture- « Edouard Glissant, philosophe et humaniste »

Médiathèque Robert Doisneau 94, avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 18:30:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Éric Louviot propose une lecture accompagnée du dernier texte d’Edouard Glissant (1928-2011), et évoque à cette occasion les luttes politiques philosophiques et humanistes de ce grand romancier et poète français d’origine martiniquaise

Sur réservation

Éric Louviot propose une lecture accompagnée du dernier texte d’Edouard Glissant (1928-2011), et évoque à cette occasion les luttes politiques philosophiques et humanistes de ce grand romancier et poète français d’origine martiniquaise

Sur réservation

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Médiathèque Robert Doisneau 94, avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 27 59 59 72

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English :

Éric Louviot offers a guided reading of Edouard Glissant’s (1928–2011) final text, and on this occasion discusses the political, philosophical, and humanist struggles of this great French novelist and poet of Martinican origin

By reservation

L’événement Festival Résurgence X – Lecture- « Edouard Glissant, philosophe et humaniste » Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Vallée de la Dordogne