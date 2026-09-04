Festival Résurgence X – Lecture- « Edouard Glissant, philosophe et humaniste » Médiathèque Robert Doisneau Biars-sur-Cère
mardi 17 novembre 2026 · Médiathèque Robert Doisneau · Biars-sur-Cère
Informations pratiques
Biars-sur-Cère
Festival Résurgence X – Lecture- « Edouard Glissant, philosophe et humaniste »
Médiathèque Robert Doisneau 94, avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 18:30:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Éric Louviot propose une lecture accompagnée du dernier texte d’Edouard Glissant (1928-2011), et évoque à cette occasion les luttes politiques philosophiques et humanistes de ce grand romancier et poète français d’origine martiniquaise
Sur réservation
Éric Louviot propose une lecture accompagnée du dernier texte d’Edouard Glissant (1928-2011), et évoque à cette occasion les luttes politiques philosophiques et humanistes de ce grand romancier et poète français d’origine martiniquaise
Sur réservation
.
Médiathèque Robert Doisneau 94, avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 6 27 59 59 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Éric Louviot offers a guided reading of Edouard Glissant’s (1928–2011) final text, and on this occasion discusses the political, philosophical, and humanist struggles of this great French novelist and poet of Martinican origin
By reservation
L’événement Festival Résurgence X – Lecture- « Edouard Glissant, philosophe et humaniste » Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Biars-sur-Cère (Lot)
- Dictée géante Médiathèque Biars-sur-Cère 2 octobre 2026
- Dictée géante, Centre social et culturel Robert Doisneau, Biars-sur-Cère 2 octobre 2026
- Escape game Elève Ducobu, Centre social et culturel Robert Doisneau, Biars-sur-Cère 3 octobre 2026
- Festival Résurgence X film et table ronde langues, cultures et mémoires guyanaises Cinéma Robert Doisneau Biars-sur-Cère 19 octobre 2026
- Festival Résurgence X Jeu Eco’n’home Médiathèque R. Doisneau Biars-sur-Cère 21 octobre 2026