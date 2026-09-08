Festival Résurgence X : Lecture musicale – je ne reverrai plus le monde place Zimmermann Payrac
samedi 24 octobre 2026 · place Zimmermann · Payrac
Informations pratiques
Payrac
Festival Résurgence X : Lecture musicale – je ne reverrai plus le monde
place Zimmermann Salle des fêtes Payrac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 17:00:00
fin : 2026-10-24 18:15:00
Date(s) :
2026-10-24
Textes de prison de Ahmet Altan avec Hélène Pierron et Laurence Huc
L’écrivain et journaliste Ahmet Altan est condamné à prison à vie des suites d’une tentative de putsch
Textes de prison de Ahmet Altan avec Hélène Pierron et Laurence Huc
L’écrivain et journaliste Ahmet Altan est condamné à prison à vie des suites d’une tentative de putsch. Aujourd’hui sa condamnation a été annulée. Je ne reverrai plus le monde dit le quotidien du prisonnier.
Pour adultes et adolescents
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place Zimmermann Salle des fêtes Payrac 46350 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36
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English :
Prison Writings by Ahmet Altan with Hélène Pierron and Laurence Huc
Writer and journalist Ahmet Altan was sentenced to life in prison following an attempted coup
L’événement Festival Résurgence X : Lecture musicale – je ne reverrai plus le monde Payrac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne
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