Festival Résurgence X : Lecture musicale – je ne reverrai plus le monde place Zimmermann Payrac

Informations pratiques

Payrac

Festival Résurgence X : Lecture musicale – je ne reverrai plus le monde

place Zimmermann Salle des fêtes Payrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 17:00:00

fin : 2026-10-24 18:15:00

Date(s) :

2026-10-24

Textes de prison de Ahmet Altan avec Hélène Pierron et Laurence Huc

L’écrivain et journaliste Ahmet Altan est condamné à prison à vie des suites d’une tentative de putsch

Textes de prison de Ahmet Altan avec Hélène Pierron et Laurence Huc

L’écrivain et journaliste Ahmet Altan est condamné à prison à vie des suites d’une tentative de putsch. Aujourd’hui sa condamnation a été annulée. Je ne reverrai plus le monde dit le quotidien du prisonnier.

Pour adultes et adolescents

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place Zimmermann Salle des fêtes Payrac 46350 Lot Occitanie +33 5 65 33 81 36

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English :

Prison Writings by Ahmet Altan with Hélène Pierron and Laurence Huc

Writer and journalist Ahmet Altan was sentenced to life in prison following an attempted coup

L’événement Festival Résurgence X : Lecture musicale – je ne reverrai plus le monde Payrac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée de la Dordogne