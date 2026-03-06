Festival Résurgence X – Lecture Musicale « Résistances aux couleurs du jazz » Eglise Mayrinhac-Lentour
vendredi 20 novembre 2026 · Eglise · Mayrinhac-Lentour
Informations pratiques
Mayrinhac-Lentour
Festival Résurgence X – Lecture Musicale « Résistances aux couleurs du jazz »
Eglise Bourg Mayrinhac-Lentour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Le jazz, pour Gaston Monnerville, c'est Alexandre Stellio, clarinettiste avec qui il s'est élevé à Cayenne
Le jazz, pour Gaston Monnerville, c'est Alexandre Stellio, clarinettiste avec qui il s'est élevé à Cayenne. La "chose publique", pour Gaston Monnerville, c'est l'affaire de toute une vie, comme le montre son parcours politique, de la Guyane au Lot en passant par Paris
Homme d'engagement, il participe à la Résistance. Il dénonce l'antisémitisme des nazis ainsi que l'esclavage et le racisme dans des discours dont certains extraits seront mis en résonance avec des textes de Martin Luther King, Léopold Sédar Senghor, Paulette Nardal, Aimé Césaire, Nancy Cunard, Christiane Taubira…
Dits par Robert Birou (Théâtre du Cri), ces textes seront accompagnés par
le saxophone de Géraldine Laurent. Improvisatrice talentueuse, celle-ci se produit parfois, aujourd'hui, au Bal Blomet à Paris où, dans les années 30, Gaston
Monnerville venait écouter Alexandre Stellio
Une proposition du festival Souillac en Jazz, avec la complicité de l’association Patrimoine et culture basée à Mayrinhac-Lentour, et le Diocèse de Cahors pour la mise à disposition de ce lieu exceptionnel
Témoignages sonores de Gaston Monnerville, enregistrés par Jean-Pierre Meunier en 1989, avec l’autorisation des éditions Frémeaux & Associés
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Eglise Bourg Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
For Gaston Monnerville, jazz is Alexandre Stellio, the clarinetist with whom he grew up in Cayenne
L’événement Festival Résurgence X – Lecture Musicale « Résistances aux couleurs du jazz » Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Vallée de la Dordogne
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