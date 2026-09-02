Festival Résurgence X : rencontre avec Philippe Mouraud – chose publique et ses prétendants Restaurant Madam Baladou
dimanche 18 octobre 2026 · Restaurant Madam · Baladou
Informations pratiques
Baladou
Festival Résurgence X : rencontre avec Philippe Mouraud – chose publique et ses prétendants
Restaurant Madam 99 Route de Martel Baladou Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le monarque, l’oligarque, le démocrate et le tyran s’affrontent souvent violemment pour tenter de persuader que leur seule motivation est le bien du peuple
Le monarque, l’oligarque, le démocrate et le tyran s’affrontent souvent violemment pour tenter de persuader que leur seule motivation est le bien du peuple. Philippe Mouraud tente de dresser le profil de ces personnages
Sur réservation
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Restaurant Madam 99 Route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
The monarch, the oligarch, the democrat, and the tyrant often clash violently in an attempt to convince others that their sole motivation is the good of the people
L’événement Festival Résurgence X : rencontre avec Philippe Mouraud – chose publique et ses prétendants Baladou a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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