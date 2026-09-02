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Festival Résurgence X : rencontre avec Philippe Mouraud – chose publique et ses prétendants Restaurant Madam Baladou

dimanche 18 octobre 2026 · Restaurant Madam · Baladou

Festival Résurgence X : rencontre avec Philippe Mouraud – chose publique et ses prétendants Restaurant Madam Baladou

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Restaurant Madam
Adresse
99 Route de Martel
Ville
46600 Baladou
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Baladou

Festival Résurgence X : rencontre avec Philippe Mouraud – chose publique et ses prétendants

Restaurant Madam 99 Route de Martel Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Le monarque, l’oligarque, le démocrate et le tyran s’affrontent souvent violemment pour tenter de persuader que leur seule motivation est le bien du peuple

Le monarque, l’oligarque, le démocrate et le tyran s’affrontent souvent violemment pour tenter de persuader que leur seule motivation est le bien du peuple. Philippe Mouraud tente de dresser le profil de ces personnages

Sur réservation

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Restaurant Madam 99 Route de Martel Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00 

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English :

The monarch, the oligarch, the democrat, and the tyrant often clash violently in an attempt to convince others that their sole motivation is the good of the people

L’événement Festival Résurgence X : rencontre avec Philippe Mouraud – chose publique et ses prétendants Baladou a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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