Informations pratiques

Loubressac

Festival Résurgence X : rencontre débat – la Vie des cimetières »

Salle des fêtes 1 Route de Sourrouil Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:00:00

fin : 2026-10-28 20:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-28

Revisiter l’histoire de l’aménagement des cimetières, découvrir des cimetières paysagers et des projets innovants, locaux ou non

Revisiter l’histoire de l’aménagement des cimetières, découvrir des cimetières paysagers et des projets innovants, locaux ou non. Ces interventions sont conduites à plusieurs voix avec un exposé d’une paysagiste, Hélène Siriey

Dès 8 ans, sur réeservation

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Salle des fêtes 1 Route de Sourrouil Loubressac 46500 Lot Occitanie +33 6 80 07 13 74

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English :

Take a fresh look at the history of cemetery design, and discover landscaped cemeteries and innovative projects—both local and from around the world

L’événement Festival Résurgence X : rencontre débat – la Vie des cimetières » Loubressac a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Dordogne