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Festival Résurgence X : rencontre débat – la Vie des cimetières  » Salle des fêtes Loubressac

samedi 24 octobre 2026 · Salle des fêtes · Loubressac

Festival Résurgence X : rencontre débat – la Vie des cimetières  » Salle des fêtes Loubressac

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 Route de Sourrouil
Ville
46500 Loubressac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Loubressac

Festival Résurgence X : rencontre débat – la Vie des cimetières  »

Salle des fêtes 1 Route de Sourrouil Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-28 20:00:00

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-28

Revisiter l’histoire de l’aménagement des cimetières, découvrir des cimetières paysagers et des projets innovants, locaux ou non

Revisiter l’histoire de l’aménagement des cimetières, découvrir des cimetières paysagers et des projets innovants, locaux ou non. Ces interventions sont conduites à plusieurs voix avec un exposé d’une paysagiste, Hélène Siriey

Dès 8 ans, sur réeservation

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Salle des fêtes 1 Route de Sourrouil Loubressac 46500 Lot Occitanie +33 6 80 07 13 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a fresh look at the history of cemetery design, and discover landscaped cemeteries and innovative projects—both local and from around the world

L’événement Festival Résurgence X : rencontre débat – la Vie des cimetières  » Loubressac a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Dordogne

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