Festival Résurgence X : rencontre débat – la Vie des cimetières » Salle des fêtes Loubressac
samedi 24 octobre 2026 · Salle des fêtes · Loubressac
Informations pratiques
Loubressac
Festival Résurgence X : rencontre débat – la Vie des cimetières »
Salle des fêtes 1 Route de Sourrouil Loubressac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:00:00
fin : 2026-10-28 20:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-28
Revisiter l’histoire de l’aménagement des cimetières, découvrir des cimetières paysagers et des projets innovants, locaux ou non
Revisiter l’histoire de l’aménagement des cimetières, découvrir des cimetières paysagers et des projets innovants, locaux ou non. Ces interventions sont conduites à plusieurs voix avec un exposé d’une paysagiste, Hélène Siriey
Dès 8 ans, sur réeservation
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Salle des fêtes 1 Route de Sourrouil Loubressac 46500 Lot Occitanie +33 6 80 07 13 74
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English :
Take a fresh look at the history of cemetery design, and discover landscaped cemeteries and innovative projects—both local and from around the world
L’événement Festival Résurgence X : rencontre débat – la Vie des cimetières » Loubressac a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Dordogne