Festival Résurgence X : rencontre – la place de l’art aujourd’hui Grange du Grand Couvent Gramat

Informations pratiques

Gramat

Festival Résurgence X : rencontre – la place de l’art aujourd’hui

Grange du Grand Couvent 33 Av. Louis Mazet Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 18:30:00

fin : 2026-10-22 20:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Rencontre et échanges avec deux artistes plasticiens, Luc Rigal et Rémi Tournier, sur la place et le rôle de l’art comme partie prenante de " la Chose publique " en 2026

Pour adultes, sur réservation

Rencontre et échanges avec deux artistes plasticiens, Luc Rigal et Rémi Tournier, sur la place et le rôle de l’art comme partie prenante de " la Chose publique " en 2026

Pour adultes, sur réservation

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Grange du Grand Couvent 33 Av. Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64

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English :

A discussion with two visual artists, Luc Rigal and R%E9mi Tournier, on the place and role of art as a key component of “ la Chose publique” in 2026

For adults, by reservation

L’événement Festival Résurgence X : rencontre – la place de l’art aujourd’hui Gramat a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Dordogne