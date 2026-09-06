Festival Résurgence X : rencontre – la place de l’art aujourd’hui Grange du Grand Couvent Gramat
jeudi 22 octobre 2026 · Grange du Grand Couvent · Gramat
Informations pratiques
Gramat
Festival Résurgence X : rencontre – la place de l’art aujourd’hui
Grange du Grand Couvent 33 Av. Louis Mazet Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:30:00
fin : 2026-10-22 20:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Rencontre et échanges avec deux artistes plasticiens, Luc Rigal et Rémi Tournier, sur la place et le rôle de l’art comme partie prenante de " la Chose publique " en 2026
Pour adultes, sur réservation
Rencontre et échanges avec deux artistes plasticiens, Luc Rigal et Rémi Tournier, sur la place et le rôle de l’art comme partie prenante de " la Chose publique " en 2026
Pour adultes, sur réservation
.
Grange du Grand Couvent 33 Av. Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 79 28 37 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A discussion with two visual artists, Luc Rigal and R%E9mi Tournier, on the place and role of art as a key component of “ la Chose publique” in 2026
For adults, by reservation
L’événement Festival Résurgence X : rencontre – la place de l’art aujourd’hui Gramat a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Gramat (Lot)
- Exposition d’été 2026 au grand couvent de Gramat, Le grand couvent de Gramat, Gramat 18 septembre 2026
- Visite libre du couvent et ses annexes et repas monastique, Le grand couvent de Gramat, Gramat 19 septembre 2026
- Festival Les Musicales du Causse Saxback Ensemble Gramat 20 septembre 2026
- Festival Résurgence X : exposition – les systèmes d’écriture et la chose publique Gramat 1 octobre 2026
- « LE FABULEUX RÉVEIL D’OKAYA – Spectacle jeune public », Bibliothèque municipale De Gramat, Gramat 3 octobre 2026